Adıyaman Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Saadin Oyucu danışmanlığında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri ve Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan “Gören Sesler Takımı” projesi ile 05-08 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan finale kalma başarısı gösterdi.

Takımda, Adıyaman Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan ve Tıp Fakültesi öğrencileri Hatice Sude Yıldız ve Betül Bulut'un yer aldığı NLP SESI projesi, Teknofest 2024 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi yarışmasında 90 tam puan alarak finale kaldı.

Proje finalistleri Antalya’da yapılacak olan finallerde boy gösterecek ve dereceye girmek için birbirleriyle yarışacaklar. Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, milli teknoloji hamlesi ile toplumsal bütünleşmeyi desteklemeyi ve özgün, yerli, milli kaynaklarla hayata geçirilebilecek teknolojik çözümleri teşvik etmeyi amaçlanıyor.

Kaynak : PHA