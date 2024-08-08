31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim çalışmaları öncesindeki vaatlerine uygun olarak kentte spor faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kadınlar, gençler ve büyükler kategorilerinde voleybol takımları kuruldu.

Kadın voleybol takımına seçilen genç sporcular, Filenin Sultanlarına özenerek voleybola başladıklarını söyledi.

“Geleceğin filenin sultanlarını Adıyaman’dan göndermek istiyoruz”

Takımlarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Günay, milli takıma sporcu yetiştirmek istediklerini belirtti. Günay, “Kadınlar, gençler ve büyükler voleybol takımımızı kurmuş bulunmaktayız. Hedeflerimiz arasında ulusal ve uluslararası düzeyde sporcular yetiştirip milli takımlara yerleştirmek ve geleceğin Filenin Sultanlarını Adıyaman’dan göndermek istiyoruz.” dedi.

“Sporcu fabrikası kuracağız”

Gelecekte bir sporcu fabrikası kurmak için çalıştıklarını kaydeden Günay, “Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere bu konuda çok destek oldu. Sadece voleybol üzerine gitmeyeceğiz, Adıyaman’da içerisinde tüm branşların olduğu bir sporcu fabrikası kurmayı düşünüyoruz ve Türkiye’nin yüz akı olmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Başantrenör Mahmut Sev de öncelikle bölgesel ligde yarışıp daha sonra 2’nci ligde yer almak istediklerini ifade etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımındaki oyunculara özenerek voleybol oynamaya başladıklarını dile getiren sporcular ise şöyle konuştu:

“Zehra Güneş, hande baladın gibi olmak isterim”

Tuana Karadoğan: “Küçüklükten beri ilgim var ama yaklaşık 2 yıldır oynuyorum. Daha büyük yerlere gelmek isterim, Adıyaman küçük bir şehir. Zehra Güneş, Hande Baladın gibi olmak isterim. A Milli Kadın Voleybol Takımımızla gurur duyuyoruz, umarım şampiyon olurlar.”

"A Milli kadın voleybol takımımızı izleyince voleybola özendim"

Zehra Çetinkaya: “5’inci sınıfta maçları izlemeye başladım. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı izleyince de özendim. Arkadaşlarımın tavsiyesi ile buraya geldim. Melisa Vargas ile Zehra Güneş’i çok seviyorum, takımımıza başarılar diliyorum.”

"Örnek olmaya çalışacağız"

Elif Aşçı: “Voleybola çocukluğumdan beri ilgim vardı, bir de A Milli Kadın Voleybol Takımımızı çok örnek aldım. İdolüm Zehra Güneş ama tüm sporcuları seviyorum, gayet başarılı kadınlar. Liglere çıkmak istiyoruz. Adıyaman çok küçük bir şehir, elimizden geldiğince çabalamaya çalışıyoruz. Örnek olmaya çalışırız çünkü küçük bir yerden çıkıyoruz. İnşallah güzel yerlere geliriz.”

"Herkesin televizyonlarda izlediği sporcular olmayı istiyoruz"

Nisanur Döner: “Voleybola ilgim küçüklükten başladı, 9’uncu sınıfta da maçları izlemeye başladım. Sonra arkadaşlarımın da desteğiyle oynamaya başladım. Biz buradaki heyecanımızı daha ileriye taşımak istiyoruz, liglere çıkmayı ve herkesin televizyonlarda izlediği sporcular olmayı istiyoruz.”

Genç sporcular, Paris 2024 Olimpiyatlarında bu akşam saat 21.00’da yarı final maçına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımına başarılar diledi.



Kaynak : PHA