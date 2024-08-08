Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, akut şikayetler ve kronik hastalıkların yönetimini Aile Hekimliği tarafından yapılmakta olduğunu söyledi.

"Birinci basamak başvuru noktası olan aile hekimleri, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sunmayı amaçlıyor." Diyen Solmaz,"Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, 2010 yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya alınan aile hekimliği sistemi, bireylerin ikametlerine en yakın yerdeki sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini sağlıyor. Bu sistemin birinci basamak başvuru noktası olan aile hekimleri, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sunmayı amaçlıyor."dedi.

Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için ilk başvuru ASM'ler olmadı gerektiğini vurgulayan Solmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asm lerde 15-49 yaş aralığında kadın sağlığı izlemi yapılmakta. Kanser taramaları aile sağlığı merkezlerinde yürütülüyor. Hastaneye başvurmaya gerek kalmadan, 40-69 yaş arasındaki kadınların meme kanseri taramalarını, mamografilerini KETEM'lere yönlendirerek Aile hekimleri organize ediyor. Rahim ağzı kanserine yönelik de 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir HPV taramalarını yine KETEM'lere yönlendirerek yapılmaktadır." dedi.

Solmaz; Kişilerin akut şikâyetlerde, kronik hastalıkların yönetiminde önce ASM’lere başvurması çok önemli. Biz zaten gerektiğinde hastanelere yönlendirmelerini yapıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak, aile sağlığı merkezlerimizde sunulan bu hizmetlerle vatandaşlarımızın sağlığını korumaya ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmaya devam ediyoruz. Sağlığınız için ilk başvurunuz ASM'ler olsun."



Kaynak : PHA