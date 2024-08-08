Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere talimatıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından K-2A Konteyner Kentte düzenlenen Türkü Gecesinde, Mehmet Eryılmaz ve ekibi konteyner kent sakinlerine coşkulu bir gece yaşattı.

Konteyner kent sakinleri belediyeye teşekkür etti

Konteyner kent sakinleri, bu tür etkinliklerin sayısının artmasını isteyerek, etkinliğe imza atan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Etkinlikler devam edecek

Konser sonunda açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, konserin amacının depremzede vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak olduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatları doğrultusunda bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.



Kaynak : PHA