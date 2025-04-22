Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Adıyaman’ın turizm potansiyeli ve bu potansiyelin stratejik olarak nasıl değerlendirilebileceği masaya yatırıldı.

Uzmanlar Turizmde Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşmeye Dikkat Çekti

Panelin moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Rukiye Dönbak üstlendi. Panelin konuşmacıları arasında Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı ve BAU Markalama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan ile Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sabri Arıcı yer aldı.

Panelde konuşmacılar, Adıyaman’ın tarihi ve doğal mirasının, sürdürülebilir turizm politikalarıyla bütünleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Katılımcılar özellikle Nemrut Dağı gibi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan alanların tanıtımında dijitalleşmenin, içerik üretiminin ve destinasyon yönetiminin önemine dikkat çekti.

Marka Şehir ve Destinasyon Yönetimi Tartışıldı

Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan, şehirlerin marka değerlerinin uluslararası tanıtımla güçlendirilebileceğini belirterek, “Markalaşma, yalnızca turistik gelir değil; aynı zamanda kimlik inşası sürecidir. Adıyaman’ın kültürel dokusu bu anlamda büyük avantaj sunmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Atasoy ise turizmde sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uyumlu adımların atılmasının hem çevresel hem de sosyal açıdan büyük kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Yoğun Katılım ve Soru-Cevap Bölümüyle Tamamlandı

Panelin sonunda katılımcı öğrenciler ve akademisyenlerle interaktif bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Gençlerin turizm politikalarına dair sorularına konuşmacılar büyük bir ilgiyle yanıt verirken, bölgeye dair öneriler ve uygulama örnekleri de tartışıldı.

Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA