"Keyfi ve Hukuka Aykırı Bir Uygulama"

CHP Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Özcan Limun, yaptığı açıklamada, BTK'nın aldığı Instagram erişim engeli kararının keyfi olduğunu vurguladı. Limun, "Bilgi ve Teknoloji Kurumu bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi keyfi uygulamalardan birisidir" dedi.

"AK Parti İktidarı Kontrol Edemediği Alanları Engelliyor"

Limun, AK Parti iktidarının kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı alanları engellediğini savundu. "AK Parti iktidarı, daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük, YouTube örneklerinde olduğu gibi kontrol edemediği bir alanı daha piyon olarak kullandığı bürokratları aracılığıyla kanuna aykırı şekilde engellemiştir" ifadelerini kullandı.

"Anayasaya Aykırı Bir Karar"

BTK'nın bu kararla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı yok saydığını belirten Limun, "Bu uygulama bir suçtur. Yeni anayasa yapmak isteyenler, kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş, BTK bürokratlarını da bu suça ortak etmiştir" dedi.

"Halkımızın Haber Alma ve İletişim Hakkı Engelleniyor"

Limun, Instagram erişim engelinin halkın haber alma ve iletişim hakkını kısıtladığını, milyonlarca insanın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engellediğini söyledi. "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik örgütleri olarak, halkımızın haber alma ve iletişim hakkını kısıtlayan, ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Hukuki Süreç Başlatılacak"

CHP Adıyaman Gençlik Kolları, açıklamanın ardından hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. "Burada olma nedenimiz, bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır" dedi.

Kaynak : PHA