Alınan bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Serdar Özboyraz (33) yönetimindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Tarlada ters dönen araçtaki sürücü Serdar Özboyraz ile yanındaki Hasan Eldemir (33), Emrah Oktay (30) ve Ahmet Barak (35) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Serdar Özboyraz'ın bugün doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Özboyraz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.



Kaynak : PHA