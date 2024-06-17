Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Kanta yönünde ilerleyen Bilal Özdemir yönetimindeki 02 SA 531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarpmasıyla devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.Ö. (2), Y.Ö. (5), E.Ö. (15), M.Ö. (8), M.Ö. (9), E.Ö. (34) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan çocukların annesi olduğu öğrenilen Esmer Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA