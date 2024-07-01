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Adıyaman'da 'Eğitim Yılı Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı' düzenlendi

Adıyaman'da 'Eğitim Yılı Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı' düzenlendi

Adıyaman'da 2024 yılı Yaz Kuran Kursları, büyük bir katılımla başladı. Emir Sultan Camisi'nde Kuran-ı Kerim'i öğrenmek isteyen birçok öğrenci, sabah saatlerinde camiye gelerek kurslara katıldı. Açılışa katılan Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Sevil, ebeveynlere çocuklarını Kuran kurslarına göndermeleri konusunda çağrıda bulundu. Sevil, kurslarda çocuklara Kuran-ı Kerim öğretimi, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi verileceğini belirtti. Minik çocuklara çikolata dağıtımı yapıldıktan sonra Kuran eğitimlerine başlandı. Eğitime başlayan çocuklar, cami ortamında öğrenme heyecanını yaşadıklarını belirttiler.

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