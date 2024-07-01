Adıyaman'da 2024 yılı Yaz Kuran Kursları, büyük bir katılımla başladı.
Emir Sultan Camisi'nde Kuran-ı Kerim'i öğrenmek isteyen birçok öğrenci, sabah saatlerinde camiye gelerek kurslara katıldı.
Açılışa katılan Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Sevil, ebeveynlere çocuklarını Kuran kurslarına göndermeleri konusunda çağrıda bulundu.
Sevil, kurslarda çocuklara Kuran-ı Kerim öğretimi, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi verileceğini belirtti.
Minik çocuklara çikolata dağıtımı yapıldıktan sonra Kuran eğitimlerine başlandı. Eğitime başlayan çocuklar, cami ortamında öğrenme heyecanını yaşadıklarını belirttiler.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss