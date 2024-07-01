Adıyaman'da 2024 yılı Yaz Kuran Kursları, büyük bir katılımla başladı.
Emir Sultan Camisi'nde Kuran-ı Kerim'i öğrenmek isteyen birçok öğrenci, sabah saatlerinde camiye gelerek kurslara katıldı. 
Açılışa katılan Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Sevil, ebeveynlere çocuklarını Kuran kurslarına göndermeleri konusunda çağrıda bulundu. 
Sevil, kurslarda çocuklara Kuran-ı Kerim öğretimi, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi verileceğini belirtti.
Minik çocuklara çikolata dağıtımı yapıldıktan sonra Kuran eğitimlerine başlandı. Eğitime başlayan çocuklar, cami ortamında öğrenme heyecanını yaşadıklarını belirttiler.
 

Adıyaman'da 'Eğitim Yılı Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı' düzenlendi Adıyaman'da 'Eğitim Yılı Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı' düzenlendi

Kaynak : PHA

Kaynak: rss