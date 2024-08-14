Mehmet Fehmi Sevil, Adıyaman genelinde deprem bölgesi olmasına rağmen 770 cami, Kur'an kursu ve prefabrik mescitte toplam 24 bin öğrencinin eğitim aldığını ifade etti. Kurslarda, öğrencilere temel dini bilgilerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerin yanı sıra Peygamber Efendimizin hayatı da öğretildi. Ayrıca, çeşitli sosyal etkinliklerin de düzenlendiği belirtildi.

Sevil, kursların düzenlenmesinde emeği geçen hocalara ve çocuklarını kurslara gönderen velilere teşekkür ederek, 4-6 yaş grubu çocuklar için 2 Eylül'de başlayacak yeni kurs kayıtlarına da velilerin ilgi göstermesini istedi.

Programa, İl Müftü Yardımcıları Dr. Sabahat Saylık ve Hilmi Benli, Şube Müdürleri, Kur'an kursu hocaları ve öğrenci velileri de katıldı.

Kaynak : PHA