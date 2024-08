Kongreyi Değişimin Zemini Olarak Gördü

Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, kongre sürecinin, AK Parti'de beklenen değişimin ana zemini olacağını ifade etti. Kendini yorgun hissedenlerin kenara çekilmesini isteyen Erdoğan, "Hangi görevde olursa olsun, hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma hakkına sahip değildir. Bunun vebali ağırdır, bunun hesabı ağırdır" diye konuştu.

Siyasi Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Konuşmasında, AK Parti'nin kuruluş sürecine ve bugüne kadar karşılaştıkları zorluklara da değinen Erdoğan, partinin 23 yıl boyunca pek çok tehditle mücadele ettiğini vurguladı. 14 Ağustos 2001'de "kefenimizi giydik" diyerek yola çıktıklarını hatırlatan Erdoğan, vesayet girişimlerinden darbe teşebbüslerine kadar birçok engelle karşılaştıklarını ancak hiçbirine boyun eğmediklerini söyledi.

AK Parti'nin 23 Yıllık Başarıları

Erdoğan, AK Parti'nin iktidarda olduğu 22 yılda Türkiye'nin pek çok alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Eğitim, sağlık, ulaşım ve savunma sanayi gibi alanlarda gerçekleştirilen reformları anlatarak, Türkiye'nin geldiği noktayı özetledi. Ayrıca, gençlerin ve yeni nesillerin bu başarıları dikkatle takip etmesini istedi.

Gelecekteki Hedefler

Erdoğan, 2028 seçimlerine kadar AK Parti'nin aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ve Türkiye'yi daha ileriye taşıma hedefini sürdüreceğini belirtti. "Biz bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz" diyen Erdoğan, bu umudu boşa çıkarmaya yeltenenlerin karşısında duracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları, AK Parti'nin gelecekteki stratejileri ve parti içindeki muhtemel değişikliklere yönelik önemli ipuçları içeriyor. Erdoğan, AK Parti'nin tazelenerek yoluna devam edeceğini ve milletin desteğiyle 2028 seçimlerine kadar iktidarda kalmayı hedeflediğini açıkça dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"14 Ağustos'ta kefenimizi giydik"

Bizlere, Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm insanlığa hizmet etme imkanını bahşeden ve bu güzelliği yaşatan Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. AK Parti'nin 23. yaşının ülkemize, milletimize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Ak Parti, bundan 23 sene önce milletin umudu olarak, bizatihi milletimiz tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketenin sadece tabelasını astık. Kefenimizi giyip, milletimize emanetinin emin ellerde olacağının sözünü vermiştik. Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz demiştik.

Ak Parti, çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. Gittiğimiz her yerde büyük coşkuyla karşılandık. 7'den 70'e toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördük.

Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu aldıktan sonra, milletimize karşı görevimizi hakkıyla yerine getirme çabasındayız. Problemler karşısında ürken, çekinen, korkan değil, tam tersine ne kadar büyük olursa olsun, meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz. Aşkla çalışan yorulmaz, bize yorulmak, pes etmek yakışmaz.

"Pek çok tehditle mücadele ettik"

Nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Sokak olaylarından vesayet girişimlerine, kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. Ankara'nın göbeğinde "ordu göreve" pankartları açarak alenen darbe çığırtkanlığı yaptılar. Gazete küpürleri marifetiyle partimizi kapatmaya kalktılar. 367 diye bir şey uydurarak Meclis'in iradesine ipotek koymak istediler. Cumhuriyet mitingleriyle insanımızı kışkırttılar. Gezi olaylarında 3-5 ağacın taşınmasını bahane ederek sokaklarımızı ateşe verdiler. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine, yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı teşkilatlarımıza sığan haşhaşileri, 15 Temmuz gecesi silahlı kuvvetlerimiz içindeki hainleri kullanarak milletin iradesine çökmeye kalktılar. Her seçim döneminde sandığın itibarına gölge düşürmek, kitleleri karşı karşıya getirmek için sayısız yola başvurdular. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Allah'a hamd olsun bunların hiçbirine eyvallah etmedik.

14 Ağustos 2001'de yola çıkarken milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün partimiz 23'üncü yaşını kutluyor. Kasım ayında kesintisiz iktidarımız 22 yılı doldurmuş olacak. 22 yılı iktidarda olmak üzere, 23 yılımızın her safhası iş yapmakla, hizmet ve eser üretmekle, milletin dertlerine derman olmakla geçti. 23 yıl boyunca halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturuyla, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için çalıştık, ter döktük. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor.

"Özellikle gençlerin dikkatli dinlemesini istiyorum"

Özellikle gençlerin burayı dikkatle dinlemesini istiyorum. Ak Parti'yi kurduğumuzda ülkemizin nüfusu 68 milyondu. Bugün bu sayı 85,5 milyona ulaştı. Aradan geçen 23 yılda Türkiye nüfusu yüzde 25 oranında artış kaydetti. Nüfusumuz yüzde 25 artarken, Türk ekonomisine dair göstergelerde ve vatandaşa sunulan hizmetlerde çoğu zaman 2 kat, 3 kat, 4 kat artış oldu. Eğitimde 343 bin olan derslik sayımızı 613 bine, öğretmen sayımızı 626 binden 1 milyon 32 bine çıkardık. 2001 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite, 70 bin akademik personel varken, bugün 208 üniversitemiz ve 183 bin akademik personelimiz var. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 508'e, spor tesisi sayımızı bin 575'ten 4 bin 421'e çıkardık. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 962 bine ulaştırdık. Burslar ve başvuran herkese verdiğimiz kredilerle, ücretsiz internet, cep telefonu ve bilgisayar desteği gibi pek çok imkanla gençlerimizin yanında olduk. Sağlık, milletimizin duasını aldığımız alanların en başında geliyor. 23 sene önce hastane yatak sayımız, 18 bini nitelikli olmak üzere 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli, toplam 270 bin yatağımız bulunuyor.

Sağlık milletimizin duasını aldığımız alanların başında geliyor. 25 şehir hastanesi açtık. Sağlık çalışanı sayısı 378 bin 1 milyon 462 bine yükseldi. Dünyanın en kapsayıcı sağlık sistemini kurduk.

Merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik. Ulaşımda Türkiye'ye çağ atlattık. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 km'den 29 bin 400 km'ye çıkardık. Pek çok devasa ulaştırma projesini milletimizin istifadesine sunduk. Cumartesi açtığımız Çukurova Havalimanı ile havalimanı sayımız 8 oldu. YHT hattı olmayan ülkemizi 2.032 km uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk.

TOKİ ile 1 milyon 422 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 6 Şubat'ın izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz. Muhalefetin istismar ettiği tarımda ciddi ivme yakaladık. Enerjideki atılımlarımızı 85 milyonun tamamı takip ve takdir ediyor. Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz rezerv keşfini yaptık. Gabar'da yine100 bin varillik keşfe imza attık.

Türkiye'nin otomobili Togg artık yollarda. Piyade tüfeğinde bile başkalarına bağlı bir ülkeyi kendi tankını, uçağını, insansız hava aracını üretebilen seçkin ülkeler listesine yükselttik. Güvenlik kuvvetlerimize ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık. Kişi başı gelir 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 100 dolar seviyesine ulaştı. Merkez Bankası rezervimizi 150 milyar dolar sınırına getirdik.

"Milletle devleti, cumhur ile cumhuriyeti kucaklaştıran biz olduk"

Sosyal demokrat geçinenler sadece bunun lafını ederken biz kimsesizlerin kimsesi olduk. Bizim anlayışımızda ekonomik kalkınma demokrasiden bağımsız değildir. Muhafazakâr demokrat kimliğimizle ekonomimizi büyütürken ülkemizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Sivil siyasetin alanını da genişlettik. Türkiye'yi vesayetin kol gezdiği ülke olmaktan çıkarıp demokraside hak ettiği seviyeye getirdik. Uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhur ile cumhuriyeti kucaklaştıran biz olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile değişikliğe gittik. Kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, her türlü düşüncenin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hakkının gasbedilmediği yapıyı hakim kıldık. 23 yılda Türkiye olarak büyük değişim geçirdik. Ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti, özgüvenini tekrar kazandı. İddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldik.

"MHP'deki kardeşlerime destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum"

Bizim lügatimizde bitti kelimesi, yeter kelimesi, hiç olmadı. Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün olsun bitti demedik, yeterli demedik. Her zaman kendimizle yarıştık kendi hedeflerimizi aşmanın mücadelesini verdik. Bu aziz millet için çalışmak şereftir. illet için ter dökmek ibadettir. Biz bu düşünceden hiç uzaklaşmadık. 23 yıllık bu başarı hikayesinde sadece şahsımın değil, sadece kabinedeki meclisteki arkadaşlarımızın değil başta bu salonda olanlar olmak üzere Ak Parti'de görev almış her bir kardeşimin emeği var. Allah'a hamd olsun, burada olan ve olmayanlarla nice arkadaşlarımla çok büyük işler başardık. Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Durmak yok, yola devam dedik. Her şey Türkiye için dedik. Heyecanla yılmadan yorulmadan çalıştık. Milletimizin emanetine canımız pahasına sahip çıktık. Milletimizin emanetine zafiyet göstermedik. Milletimizin başını öne eğdirmedik. Bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız inşallah. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Tarih bu başarılara öncülük eden AK Parti'yi, bu kadroyu hayırla yad edecektir. her birinize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'deki kardeşlerime destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.

"Yorulan varsa kenara çekilsin"

Kongre maratonumuzu milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmasını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun, hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma hakkına sahip değildir. Bunun vebali ağırdır, bunun hesabı ağırdır. Biz bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları bir yükle ezilirler. Buna biz de hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız.

"Kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz"

Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak. Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek. 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, tecrübemizi takdir edecek ve emaneti yine AK Partili kadrolara, bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var. daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yılar iktidarda olacağız. Millete memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti milletin partisidir. Milet sevdalılarına AK Parti çatısında yerimiz var. AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır.

"Bizim isteğimiz CHP'nin milli iradeye teslim olması"

Namaz, Kuran gibi konularda bir kesimin alerjisi törpülendi. Laiklik, ülke elden elde gidiyor korkusu yerini özgüvene bıraktı. Terörle mücadelede daha iyi yerdeyiz. Millete tepeden bakanları, milleti göbeğini kaşıyan adam olarak görenleri her seçimde yenilgiye uğratarak Türkiye gerçeklerini görmeye mecbur bıraktık.

On yıllardır jakobenizmin, vesayetin bekçiliğini yapan CHP eski alışkanlıklarını sürdürmekte artık zorlanmaktadır. CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir. Bizim isteğimiz, CHP'nin milletin değerleri ile barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasiyi içselleştirmesi, yani normalleşmesidir.

"Uzlaşmacı tavrımızı sürdüreceğiz"

Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım aynı gemideyiz. Yeni delikler açmanın kimseye faydası olmaz. Biz Ak Parti ve Cumhur ittifakı olarak uzlaşmacı tavrımızı sürdüreceğiz. Siyasetin gayesi, iyiyi, güzeli, doğruyu bulmak, ona ulaşmak için çaba sarf etmektir.

"Gençlerimizin lümpen ırkçılık illeti ile işgal edilmesine göz yummayız"

İnsanların kılık kıyafetinden, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı keskin ayrışmaya gitmesi milletimize açık bir düşmanlıktır. Ezana, bayrağa, camiye, Kuran'a, cami cemaatine saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Herkes bilsin, biz istiklal savaşını bu semalarda ezan özgürce okunsun, şanlı bayrağımız özgürce dalgalansın diye yaptık. Ezanla, bayrakla, camiyle, cemaatle derdi olan, bu milletin evladı değildir, bu milletin düşmanıdır ve bu zihniyete en küçük müsamaha göstermeyiz. Gençlerimizin lümpen ırkçılık illeti ile işgal edilmesine göz yumacak parti değiliz. Kökü dışarıdaki tehlikeli akımlardan korumak için hassas davranacağız. LGBT sapkınlığına nasıl bakıyorsak, Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ırkçı saldırılara da aynı nazarla bakıyoruz.

