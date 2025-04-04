6 Şubat 2025 tarihinde kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık iki ay süren istirahat sürecinin ardından kamuoyu önüne ilk kez çıktı. Bahçeli’nin ilk durağı, Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan anıt mezarı oldu. Bahçeli’ye burada partililer ve MHP Başkanlık Divanı üyeleri eşlik etti.

Kırmızı Beyaz Karanfillerle Anma

Bahçeli, Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakarak dua etti. Anma sırasında Bahçeli’nin görüntülerinin yalnızca MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk TV tarafından alınmasına izin verildi. Diğer medya mensupları, anıt mezarın yalnızca giriş kısmından görüntü alabilme imkânı buldu.

Bahçeli’yi taşıyan “06 MHP 01” plakalı makam aracı, mezarın yakınında dururken, ziyaret boyunca güvenlik önlemlerinin yüksek tutulduğu gözlendi.

Partililerden Sevgi Gösterisi

Bahçeli, anma programının ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılış törenine katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı. Bu esnada alanda toplanan partililer, Bahçeli’yi bozkurt işaretiyle selamladı. “Hay Maşallah sana” şeklindeki tezahüratlar eşliğinde uğurlanan Bahçeli’nin makam aracının üzerine kırmızı karanfiller atıldı.

Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Açıldı

Bahçeli, MHP Genel Merkezi yakınlarında yer alan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılış törenine katıldı. Vakıf, Alparslan Türkeş’in siyasi mirasını yaşatmayı ve yeni nesil ülkücülere teorik-siyasi eğitimler sunmayı hedefliyor.

Açılışın ardından tekrar makam aracına binen Bahçeli, MHP Genel Merkezi’ne geçti. Yol boyunca Bahçeli’ye partililer eşlik etti.

Genel Merkez Önünde Yoğun Karşılama

Bahçeli’nin Genel Merkez’e gelişi sırasında binanın önünde kalabalık bir partili grubu toplandı. Bahçeli’nin makam aracının ilerleyişi esnasında “Durma, ilerle evlatların seninle” ve “Hareketin lideri, Devlet Bahçeli” sloganları atıldı. Partililer, yol boyunca bozkurt işareti yaptı ve Bahçeli’ye karanfiller attı.

Bahçeli ise araç camından yaptığı bozkurt selamı ile kalabalığı selamladı. Genel Merkez’e giriş yaptıktan sonra da iç balkona çıkan Bahçeli, lobide kendisini bekleyen partililere yine bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

Kaynak : PHA