Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için İndere bölgesinde 16.467 kalıcı konut inşa edilmeye devam ediyor. 826 bloktan oluşan konutların geleceğe güvenle yükseldiğini belirten Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Emlak Konut tarafından yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Özbek inşaat firmasının çalışma sahasında devam eden çalışmaları inceleyen Vali Varol, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezdi.

Vali Varol, vatandaşları sağlam ve güvenli konutlarına bir an önce yerleştirmek için etaplar halinde inşa edilen kalıcı konutlarda çalışmaların aralıksız ve sorunsuz bir biçimde devam ettiğini belirtti.

‘İndere’de yükselen 16.467 konut, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yeni bir başlangıç sağlayacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturacağız’ diyen Vali Varol, inşaat sürecinin yakından takip edildiğini ve vatandaşların konforlu ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için her türlü çabanın gösterileceğini vurguladı

Kaynak : PHA