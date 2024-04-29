Açılış törenine Ahbap Derneği yetkilileri, Pfizer Türkiye Ülke Başkanı Metin Hullu ve yönetim ekibi ile bölge temsilcileri katıldı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ahbap Derneği’nin 16. okul projesi olan Vefa İlk ve Ortaokulu, Pfizer Türkiye desteğiyle Adıyaman Merkez AFAD K12 Yaşam Kent’te açıldı. Eğitim ve öğretime 2023 yılının ikinci yarısında başlayan 12 derslikli prefabrik okulda, sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul ve tüm gün 3 anasınıfı öğrencileri eğitim ve öğrenimlerine devam ediyor. Okulda ayrıca bir kütüphane ve öğretmenler odası bulunuyor. Vefa İlk ve Ortaokulu’nda toplam 230 ilkokul, 100 anaokulu ve 200 ortaokulu öğrencisi eğitim görüyor. Okulda ayrıca 33 öğretmen eğitim veriyor ve 4 idareci bulunuyor. Vefa İlkokulu ve Ortaokulu 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da 15 adet okul yapımını tamamlayan Ahbap Derneği’nin 16. okul projesi oldu. Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent bu anlamlı proje ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Ahbap Derneği olarak Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da 16 adet okulun yapımını tamamladık. Hatay’da şu an 2 adet okul yapımı devam ediyor ve 21 adet daha okul yapımı için protokolümüzü imzaladık. Ahbap Derneği olarak depremin ilk günlerinde yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz gibi okulların yeniden inşasını ön plana aldık. Bu okullar hem eğitimde fırsat eşitliği hem de genç nesillere daha iyi bir gelecek sunmaya olanak sağlayacağına inanıyoruz. Pfizer Türkiye’ye, iş birliğimizin başlangıcından bu yana desteğini esirgemediği ve halen okulun spor malzemeleri gibi güncel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği için teşekkür ediyoruz.”

Pfizer Türkiye Ülke Başkanı Metin Hullu, açılış ve ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı: 6 Şubat 2023’te yaşadığımız yıkıcı ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından Pfizer Türkiye olarak, bölgedeki ihtiyaçlara yanıt vermeye resmi otoriteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde ilk günden itibaren devam ettik. Bu kapsamda son olarak Ahbap Derneği’nin Adıyaman’da başlattığı prefabrik okul inşaatı projesine, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerinin yarım kalmaması için bir katkı da biz yaptık. Vefa İlk ve Ortaokulu'nun tamamlanması ve depremden etkilenen öğrencilere eğitim imkânı sunmak bizler için büyük bir mutluluk. Bu değerli projede Ahbap Derneği’yle birlikte çalışmak ve ortak bir amaca doğru ilerlemek bizim için çok değerli.”

Kaynak : PHA