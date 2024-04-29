Altınşehir Mahallesi'ndeki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda; şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer ile tüm şehitler için mevlit okutuldu.

İş insanı Sait Salıcı tarafından Yenipınar Camii’nde Adıyaman Altınşehir Polis merkezinde şehit olan polis memurları için Mevlid-i Şerif okuttu.

Mevlit programına STK temsilciler ve vatandaşlar katılırken, öğlen namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Mevlit programı sonrası vatandaşlara helva ikram edilirken, iş insanı Sait Salıcı şehit olan polislere ve vatan savunmasında hayatını kaybetmiş tüm şehitlere rahmet dileyerek emniyet camiasına, Adıyaman halkına ve şehit yakınlarına sabır diledi.

Kaynak : PHA