Spor yaparak bağımlılıklarla mücadelenin önemini vurgulamak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak için yıl boyunca bisiklet turları düzenleyen Yeşilay’ın bu yıl tüm şehirlerde eşzamanlı olarak 11’incisini düzenleyeceği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için geri sayım başladı. Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan ve Ziraat Katılım, Kahve Dünyası, Bisan ve Türkiye Sigorta’nın katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11’incisi, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. Yeşilay şubeleri, Yeşilay Spor Kulüpleri, gönüllüler ve bisiklet severlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla düzenlenen tur, tüm illerde şehrin önemli merkezlerinden geçerek Türkiye genelindeki bisiklet severleri bir araya getirecek. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk,her yaştan profesyonel ve amatör bisiklet severin katılımına açık olacak etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl on birincisini gerçekleştireceğimiz Yeşilay Bisiklet Turu’nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız. Tüm bisiklet severleri, katılımın her yıl giderek arttığı turumuza bekliyoruz.”

Kaynak : PHA