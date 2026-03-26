Suriye, Katar Ve Özbekistan İle Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki Savaşın Durdurulması Masaya Yatırıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın Şeybani, Al Sani ve Saidov ile gerçekleştirdiği telefon temaslarında, "bölgedeki savaşın gidişatı ve saldırıları durdurmaya yönelik çabalar" kapsamlı bir şekilde ele alındı. Görüşmelerde diplomatik çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.