ADİYAMAN’DA ULAŞIMA ZAM ŞOKU: DAR GELİRLİYE BİR DARBE DAHA!

"Adıyaman ne büyük şehir ne de gelişmiş bir il. Şehir içi ulaşım ücretlerinin bu kadar yüksek olması kabul edilemez"

Adıyaman'da şehiriçi ulaşıma sessiz sedasız zam yapıldı.

Adıyaman’da vatandaş yine zamma uyandı! Belediye Meclisi’nin 1 Ağustos 2025 tarihli oturumunda alınan kararla şehir içi ulaşım ücretlerine fahiş oranlarda zam yapıldı. Karar, CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla geçti.

Artık Adıyaman’da otobüse binmek bile lüks!

Sivil yolcu ücreti 14 TL’den 20 TL’ye fırladı. Öğrenciler için ise ücret 10 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı. Kredi kartıyla ödeme yapanlar ise tam 25 TL ödeyecek!

Vatandaş geçim derdinde, meclis zam derdinde!

Komisyon, zam kararını “konfor ve kalite” gerekçesiyle savunsa da vatandaşın isyanı dinmek bilmiyor. Şehir içi ulaşımda konforu göremeyen halk, koltukları yıpranmış, kliması çalışmayan otobüslerde yolculuk yaparken, bu zam kararını “vatandaşa ceza” olarak nitelendiriyor.

Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz?

Belediye yetkililerine göre bu zamlar, hizmet kalitesini artırmak için yapılmış! Ama gerçekler sokakta başka konuşuyor. Dar gelirli vatandaş maaşına zam beklerken, her geçen gün artan temel giderler arasında eziliyor. Ulaşım, halk için artık bir ihtiyaç değil, bir yük!

Bu kararı alanlar, bir ay boyunca halk otobüsüyle işe gitsin!

Vatandaş soruyor: “Yöneticiler hiç şehir içi otobüse biniyor mu? Bir sabah erken kalkıp ayakta, ter içinde, kalabalık içinde 40 derece sıcakta yolculuk ettiler mi?”

Adıyaman’da art arda gelen zamlar halkı canından bezdirmişken, belediyenin bir de ulaşım ücretlerini artırması bardağı taşıran son damla oldu. Şehirde adeta "zam düzeni" kurulmuşken, halkın tek sorusu şu: Bu gidişat nereye?