4 gün önce kaleme aldığım “Adıyaman Suya, Su Adıyaman’a Hasret” başlıklı yazımda; Adıyaman’daki su krizinin ciddiyetine dikkat çekmiş, bu sorunun siyasi tartışmaların değil, ortak aklın ve iş birliğinin konusu olması gerektiğini vurgulamıştım.

Başta Sayın Valimiz olmak üzere, milletvekillerimizi ve yerel yöneticilerimizi “Su Koordinasyon Toplantısı” yapmaya davet etmiş; bu meselenin partiler üstü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade etmiştim.

Bugün Sayın Valimiz’in Havşeri Su Kaynağı’na giderek çalışmaları yerinde incelemesi ve su sorununu kısa sürede çözeceklerine dair verdiği mesaj, umut vericidir.

Ayrıca ev hapsi kararının kalkmasının hemen ardından Havşeri’de incelemelerde bulunan Belediye Başkanımız Sn. Abdurrahman Tutdere’ye ve katkı sunan tüm kurumlara, emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

Adıyaman halkı susuzluğa mahkûm edilemez. Bu iş birliği ve kararlılıkla, su sorununun kalıcı biçimde çözüleceğine inanıyorum.