Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Minyaman Çarşısında düzenlenen programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Kültür Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, STK temsilcileri, üniversite personelleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmaları sonrası kürsüye çıkan Rektör Keleş,"Her yıl 21-27 Mayıs haftasında düzenlenen, Türkiye'de üçüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Mutfağı tadım ve tanıtım etkinliklerine hoş geldiniz. Tabi gastronomi sadece ufakta lezzetli yemeklerin yapılması demek değildir. Aynı zamanda bu lezzetli yemeklerin sanat, kültür ve bilimle buluşmasıdır. Gastronominin topluma kattığı birçok değer vardır. Bunlar: Sağlıklı beslenme, sosyal etkileşim, çok önemli olan turizm ve ekonomiye katma değer katmak. Türkiye'de 1555 tescilli gıda ürünü bulunmakta, Adıyaman'ın 7 tane Kahta bademi, Kahta Narı, Adıyaman Tut, Adıyaman etsiz çiğ köfte, Adıyaman bademli irmik helvası gibi tescilli ürünleri bulunmakta"dedi.

"Adıyaman’da Gastronomi bölümü kurulmasına izin verildi”

Adıyaman Üniversite’sinde gastronomi bölümünün kurulacağı müjdesini veren Keleş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ben bu programda ayrıca şehrimiz adına bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Ölçüm Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitemizin Gastronomi bölümü kurulmasına izin verilmiştir. Biz bu anlamda gastronomi bölümümüzle birlikte üniversite olarak kendimize misyon edindik ve bir hedef koyduk. Bu hedefimiz nedir, başta söylediğim gibi turizm ve ekonomiye katkısı. Evet, biz hepimiz buradaki konuklar değerli protokol biz biliyoruz ki biz komşu şehirleri Adıyamanlılar olarak komşu şehirleri yemek özellikle yemek yemeye gitmeyen herhalde aramızda yoktur. Bir sebebi şöyle koyduk. Bu saydığımız Adıyaman’ın değerli mutfak ürünlerini tanıtımını yaparak hedefimiz ne zaman şehir Türkiye'den, komşu şehirlerden Adıyaman'a da Gastronomi alanında Adıyaman mutfağıyla ilgili Adıyaman'a insanların turizm amacıyla gelmesini gerçekleştirebilirsek o zaman başarıya ulaşmış sayacağız kendimizi. Bu programı düzenlerken emek veren, bize destek veren iş adamlarımıza, esnaflarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Daha sonra konuşan Vali Osman Varol,"Rektör hocam, değerli başsavcı vekilimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, protokol mensupları, aramızda bulunan çok kıymetli öğrenciler, akademisyenlerimiz, hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları ben de bugün gerçekten güzel anlamlı bir etkinlikte böyle güzel bir kalabalıkla bir arada olmanın verdiği memnuniyetle ve gecikmeden dolayı da hakkınızı helal etmenizi diye dileyerek öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizim Özellikle gastronomi diye son yıllarda çok moda olan insanların ağzına pelesenk olmuş bir terimimiz var. Aslında genel olarak bir bölgedeki yeme içme ve pişirme hazırlama kültürünün genelini ifade ediyor. Bu, arkadaşlar çok önemli bir kavram ve aslında son yıllarda artık dünyanın her yerinde öne çıkmaya başlayan özellikle bir yönüyle kültürel mirasın yani o bölgenin etnografyasının, insanların kültürünün mirasının bir parçası olan bir taraftan da modern ekonomi açısından baktığınızda bugün insanların gelirinin artmasıyla beraber artan turizm hareketliliğinde en belirleyici unsurlardan da bir tanesi olmuş. Bizim bölge olarak baktığınızda gastronomi anlamında çok zengin bir bölgede olduğumuzu söylemek mümkün" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen gösterinin ardından katılımcı firmalara teşekkür belgesi takdim edildi. Vali Osman Varol, protokol ve katılımcılar Türk mutfağından örneklerin sunulduğu stantları gezdi.

Kaynak : PHA