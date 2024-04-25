Adıyaman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, gökyüzünü gri renge bürüdü. Kenti etkisi altına alan toz bulutu nedeniyle park halindeki araçların üzeri tozla kaplandı.

6 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin vurduğu Adıyaman ve ilçelerde sabah saatlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili oldu. Kentte görüş mesafesi yer yer düştü, trafikte sürücüler hızlarını düşürerek ilerleyebildi. Toz bulutunun ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği öğrenildi.



Kaynak : PHA