Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkacak olan Uluslararası Özgürlük Filosu Mardin İHH Şubesinde İHH gönüllüleri ile buluştu.

12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu yardım filosuna Mardin'den gazeteci Nezir Güneş, Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir, İHH Yöneticisi Hamdullah Aşar ve Sağlık sektöründe hizmet veren İsmail Gönder yer alıyor.

YARDIM FİLOSU TUZLA TERSANESİNDEN YOLA ÇIKIYOR

Cuma günü Tuzla Tersanesi’nden yola çıkması planlanan ve 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonun yer alacağı Akdeniz Gemisine Mardin'den katılacak 4 kişilik grup Mardin İHH'yı ziyaret etti.

Burada İHH Gönüllüleri ile bir araya gelen gruptaki aktivistleri tanıtan Mardin İHH Şube Başkanı Sabri Deniz burada yaptığı konuşmasında, "Özgürlük filosu, onlarca ülkenin ve yüzlerce ismin katılımıyla, beraberinde binlerce ton insani yardımı tekrardan yola çıkarmak için hazırlıklarına devam ediyor. Mardin'den de katılacak arkadaşlarımız bizlerle birlikte. Aralarında gazeteci, doktor, avukat, profesör, ev hanımı gibi farklı mesleklerden 30’dan fazla ülkeden katılımcı Özgürlük Filosu’nda olacak. 7 Ekim'den bu yana bölgede devam eden soykırım ve katliamdan sonra özellikle Gazze’ye bir insani yardımın ulaştırılması için İHH olarak büyük bir çaba ve uğraşın içindeydik. Bugün bu filoyu harekete geçirmenin onuru içindeyiz. Gemimizi Gazze'ye gönderirken İsrail'e zalim demeye en yüksek sesle devam edeceğiz. Özgür Mescidi Aksa hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bizler, Selahaddin'in, Sultan Abdülhamid Han’ın torunları olarak susmayacağız. Gemiler Gazze’ye ulaşıp mazlum ve izzetli Müslümanlara yardımları ulaştırıp geri dönünceye kadar dua ve haykırışa devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra aktivistler duygularını ifade eden kısa bir konuşma yaptılar.

Program sonunda ise Filistinli akademisyen Prof. Dr. Abdulfettah El-Awaisi Kudüs, Gazze ve Filo üzerine bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Gazze'ye gidecek olan Mardinli Aktivistleri tebrik eden El-Awaisi katılımcılara bölge, süreç ve Gazze hakkında bazı bilgiler verdi.

Şehmus EDS / MARDİN (İGFA)