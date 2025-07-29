Adıyaman'da son haftalarda etkisini artıran su kesintileri, başta Alitaşı Mahallesi olmak üzere bazı bölgelerde yaşamı zorlaştırıyor. Mahalle sakinleri, evlerinde akan musluk suyuna erişemedikleri için günlük ihtiyaçlarını Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait su tankerleriyle karşılamaya çalışıyor.



Su, temizlik müdürlüğü tankerleriyle taşınıyor



Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mahalledeki bazı sokak ve konutlara yaklaşık iki aydır düzenli su verilemediğini söyledi. Su kesintisinin uzun süredir sürdüğünü belirten İlik, şu ifadeleri kullandı:



“Mahallemizin bazı bölgelerinde yaklaşık 2 aydan beri su kesintileri nedeniyle vatandaşlarımız mağdur durumda kaldı. Bu sıkıntıyı gidermek için belediyemize ait su tankerleriyle vatandaşlarımıza su taşıyoruz. Su kesintisi giderilinceye kadar da vatandaşlarımızı susuz bırakmayacağız.”



ASKİM (Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü) ile iletişim kurduklarını belirten Muhtar İlik, su taşıma araçlarının yetersizliği nedeniyle çözümün Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sağlandığını söyledi.



“ASKİM’in su taşıma araçlarının olmamasından dolayı sıkıntımızı Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne iletiyoruz. Onca yük ve araç sıkıntısına rağmen Temizlik İşleri Müdürlüğü, gece gündüz çalışarak sulama tankerleri ile su sıkıntısı yaşayan ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu nedenle mahallem adına Temizlik İşleri ekiplerine teşekkür ediyorum.”



‘İnsanlar geçmiş yüzyıldaki gibi su taşıyor’



Muhtar Mustafa İlik, yaşanan su sorununun halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, yetkililerin soruna kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini söyledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm üretmesini istiyoruz. İnsanlarımız sularını geçmiş yüzyılda yaşıyormuşçasına taşıma yoluyla temin ediyor. Bu utanılacak bir durum. Halkın sağlığı siyaset üstüdür. Suyun siyaset malzemesi yapılmaması gerekir.”



Alitaşı Mahallesi sakinleri, su ihtiyacının karşılanması için düzenli tanker desteği verilmesinden memnun olduklarını ifade ederken, kalıcı çözüm talebini sürdürüyor. Vatandaşlar, özellikle sıcak yaz aylarında su temini sorunlarının yaşamı daha da zorlaştırdığını belirtiyor.



Yetkililerin, altyapı sorunlarının çözümüne dair yeni bir planlama yapıp yapmayacağı ve su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak : PHA