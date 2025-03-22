Vali Osman Varol, iftar sofrasının bereketini milletin, devlete emaneti olan sevgi evlerinde kalan çocuklarla paylaştı.

İftar yemeği öncesi ve sonrasında sevgi evlerindeki çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim ve sosyal hayatları hakkında sohbet eden Vali Osman Varol, “Bugün bizleri iftar sofrasında ağırlayan siz değerli yavrularımızı kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Sizlerin en iyi şartlarda yaşamını devam etmeniz ve eğitimlerinizi tamamlayarak hayata en iyi şekilde hazırlanmanız için devletimizin bütün imkânlarını en iyi şekilde sizlere yansıtıyoruz. Sizin yüzünüzdeki tebessüm ve mutluluk, gözlerinizdeki umut parıltısı hiç solmasın. Bugünkü iftar soframız sizlerle şenlendi sizlerle bereketlendi. Hepinize yaşamınızda sağlık ve mutluluk, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum”dedi.

Vali Varol, konuşmasının devamında çocuklara teşekkür ederek, sağlık ve mutluluklar diledi.

Kaynak : PHA