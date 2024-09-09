İl genelinde trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde devam etmesi amacıyla sabah saat 07.00'den itibaren 10 trafik ekibi ve 2 Şahin unsuru görevlendirildi.

"Trafikte Kritik Noktalarda Düzenlemeler"

Adıyaman'ın Vartana Bölgesi, 1. ve 3. Çevre Yolu, Eski Valilik Kavşağı, Yeni Valilik Kavşağı, Migros Kavşağı ve Altınşehir Bölgesi gibi trafik yoğunluğunun sık yaşandığı bölgelerde ekipler konuşlandırıldı. Bu bölgelerde, okul önleri ve çevrelerinde trafik düzenlemesi yapılırken, okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi.

"Öğrenci ve Öğretmenler İçin Güvenli Ulaşım"

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarının en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. Ayrıca, okul servis araçlarının da denetim altında olduğunu belirten yetkililer, servis şoförlerinin kurallara uyması için bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını aktardı.

"Trafik Müdürlüğünden Başarı Dileği"

İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek, eğitim hayatının sorunsuz ve güvenli bir ortamda devam etmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Trafik akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına yapılan bu çalışmalar, Adıyaman genelinde okul açılış gününde oluşabilecek yoğunluğu en aza indirmek ve öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla planlandı.

Kaynak : PHA