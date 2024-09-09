"Okul Servislerine Denetim"

Altınşehir Anadolu Lisesi, Bilgi Anadolu Lisesi ve Şehit Taha Uluçay İlkokulu önünde yapılan müşterek denetim uygulamasında, okul servis araçlarının güvenlik koşulları ve kurallara uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, öğrenci güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla servislerin yönetmeliklere uygun olup olmadığını inceleyerek sürücülere bilgilendirmeler yaptı.

"Jandarma Güvencesi"

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, bu denetimlerin sadece yeni eğitim-öğretim yılı açılışıyla sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca süreceğini belirtti. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kesintisiz olarak çalışmaya devam edileceği de vurgulandı.

Jandarma yetkilileri, çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasının temel öncelikleri olduğunu belirterek, benzer uygulamaların il genelindeki diğer okullarda da düzenli olarak yapılacağını ifade etti.

"Eğitime Güvenlik Katkısı"

Jandarma ekiplerinin 'Huzur Güven' uygulaması, Adıyaman'da eğitimin başladığı ilk günlerde olası güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirildi. Bu denetimlerle, çocukların eğitim hayatına güvenli bir başlangıç yapması sağlanırken, velilerin de içinin rahat olması hedefleniyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı, eğitim sürecine güvenlik katkılarının süreceğini belirtti.

Kaynak : PHA