Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri tarafından SİBERAY projesi kapsamında; siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması kapsamında Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulunda 240 öğrenciyle "Siber Zorbalık, Sosyal Medya Güvenliği, Teknoloji Bağımlılığı, Çocuk İstismarı ve Güvenli İnternet" konularında seminer faaliyeti verildi. Program sonunda polisler öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Kaynak : PHA