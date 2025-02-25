Belediye Gıda Mühendisi ile birlikte yapılan denetimlerde, Özellikle tatlı ve şekerleme üretimi yapan işletmeler olmak üzere marketler, kasaplar ve fırınlar ayrıntılı bir şekilde incelendi.

Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsatları, hijyen koşulları, çalışanların maske kullanımı, sosyal mesafe uygulamaları, ürün fiyat etiketleri, gramajları ve son kullanma tarihleri gibi önemli kriterler kontrol edildi. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan esnafa uyarılarda bulunarak, gerektiğinde cezai işlem uyguladı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, denetimlerin sadece hijyenle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda çalışanların kıyafet düzeninden halk sağlığını koruyacak tüm önlemlere kadar her ayrıntının titizlikle kontrol edildiğini belirtti.

Başkan Hallaç, "Ramazan ayı hazırlıklarımız kapsamında hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Ramazan ayına girmeleri için tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz, bu dönemde daha da yoğunlaşarak sahada aktif bir şekilde görevini yerine getiriyor. Esnafımıza bol kazançlar, hemşehrilerimize ise mutlu ve sağlıklı bir Ramazan diliyorum." dedi.

Kaynak : PHA