Kahta Belediyesi, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve bereket ruhunu yaşatmak amacıyla Yavuz Selim Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda Ramazan Çarşısı kuruyor. Geleneksel Ramazan kültürünü canlandırmak, esnafa destek olmak ve vatandaşların Ramazan ayını manevi atmosfer içinde geçirmesini sağlamak için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan Çarşısı’nda iftariyelik gıdalardan el emeği hediyeliklere, yöresel lezzetlerden geleneksel sanatlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunulacak. Alışverişin yanı sıra, müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri, Karagöz-Hacivat gösterileri, Ramazan sohbetleri ve atölyeler gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler de vatandaşlarla buluşacak.

Belediye ayrıca, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak adına ‘Askıda İyilik’ uygulamasını başlatıyor. Bu kapsamda, hayırsever vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımları ulaştırılacak.

Ramazan Çarşısı, Ramazan ayı boyunca açık olacak ve Kahta halkını geleneksel Ramazan coşkusunu birlikte yaşamaya davet edecek.

Kaynak : PHA