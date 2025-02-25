Yapılacak öğretmen evi ve 16 Derslikli Fen Lisesi protokol imza töreninde Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’da hazır bulundu.

Adıyaman ve Besni ilçesine yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu Holding tarafından Gölbaşı ilçesine yapılacak 16 Derslikli Fen Lisesi’nin protokolü Valilik Makamında Vali Osman Varol ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili hayırsever iş insanı Ali Erdemoğlu arasında imzalandı.

İş insanı Ali Erdemoğlu’na teşekkür eden Vali Varol, “İnşallah bu eğitim yuvalarında ailesine, vatanına, milletine, ilimize ve ülkemize hayırlı hizmetlerde bulunacak geleceğin Türkiye’sinde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak bir nesil yetişecektir. Toplumsal sorumluluk anlayışıyla ilimize kazandırdıkları Mimarlık Fakültesi, sağlık ocağı, öğrenci yurtları, camii, taziye evleri ile toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olan ve sağladıkları istihdam olanaklarıyla ülkemizde ve ilimizde lokomotif görevi görerek gençlerimizin eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Ali Erdemoğlu’nun şahsında Erdemoğlu ailesinin tüm bireylerine teşekkür ediyor, 16 derslikli Fen Lisesinin Gölbaşı ilçemize hayırlı olmasın diliyorum”dedi.

Kaynak : PHA