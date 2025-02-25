Yarışma kapsamında, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri, özgüven kazanmaları ve sanatla iç içe büyümeleri amaçlanıyor. Yarışmanın ön elemeleri, Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleşirken, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, elemeler sırasında yarışmacılarımızı ziyaret ederek onlara moral verdi ve süreci yakından takip etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Yarışma, ortaokul ve lise kademeleri olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendiriliyor. Her iki kategoride de 16’şar öğrencimiz, çeyrek final turuna geçmeye hak kazanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel bileşenlerinden biri olan Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi, öğrencilerin adalet, saygı ve sorumluluk gibi değerleri içselleştirerek, estetik bakış açısı kazanmalarını ve kültürel duyarlılıklarını artırmayı hedefliyor. Bu yarışma da, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerine, özgüven kazanmalarına ve sanatla iç içe büyümelerine önemli bir katkı sağlıyor.

Ön elemelerin devam ettiği bu süreçte, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize, jüri üyelerimize ve organizasyon ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çeyrek final turuna kalmaya hak kazanan öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz”dedi.

Kaynak : PHA