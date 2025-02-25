İlçede Ramazan öncesi Belediye Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve son kullanma tarihi kontrolleri yaptı. Ekipler denetimler esnasında market raflarında bulunan ürünlerin tarihlerini kontrol ederek, raflardaki ve kasadaki fiyat incelemesi yapıldı. Aynı zamanda denetimlerde vatandaşların sorun yaşadığı fahiş fiyat farkını inceleyen ekipler, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.

Ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunan ekipler, ürünlerde gördükleri eksiklik ve fahiş fiyat artışlarını bildirmelerini istedi.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirterek, halkın kaliteli ve temiz ürün tüketmeleri için sahada olacaklarını aktardı.

Kaynak : PHA