“Melek Mosso’dan Unutulmaz ve Ücretsiz Konser”

Binlerce kişinin alanı doldurduğu konserde, program öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.

Belediye Başkanı Tutdere’den Mesaj: “Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Başaracağız”

Konser programına şehir dışında bulunması nedeniyle katılamayan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, yayımladığı mesajda birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Tutdere, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İl dışında yürüttüğüm programlar nedeniyle aranızda olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve 6 Şubat’ta kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Biz birlikte güçlüyüz ve tüm zorlukların üstesinden yine birlikte geleceğiz. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”

Melek Mosso: “Adıyaman’da Kendimi Bir Evlat Gibi Hissediyorum”

Sahneye çıkmadan önce yaptığı konuşmada Adıyaman halkına duyduğu sevgi ve bağlılığı dile getiren Melek Mosso, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde sahne almaktan onur duyduğunu belirtti:

“Bugün burada sizlerle birlikte olmak, 19 Mayıs’ı hep birlikte kutlamak benim için büyük bir onur. Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu anlamlı günde burada olmak çok kıymetli. 6 Şubat’tan bu yana yaşanan acıları hep birlikte yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Adıyaman’da kendimi bir evlat gibi hissediyorum. Beni kabul ettiğiniz ve sevginizi esirgemediğiniz için teşekkür ediyorum.”

“Bu Konserin Ücretsiz Olması Benim İçin Ayrı Bir Gurur”

Etkinliğin ücretsiz olarak düzenlenmesine de dikkat çeken Mosso, konserin herkesin katılımına açık olmasının verdiği mutluluğu dile getirdi:

“Bu gece burada ücretsiz bir konser veriyor olmak benim için bir gurur kaynağıdır. Omzumda ve yüreğimde bunun ağırlığını büyük bir onurla taşıyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için Adıyaman halkına ve bu organizasyona emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim.”

Gençlerle Hatıra Fotoğrafı

Konserin sonunda seyircilerin arasına inen Melek Mosso, üzerinde “Bir devrin bitişi, başka bir devrin başlangıcıdır” yazılı pankart taşıyan gençlerle bir araya geldi. Sanatçı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek konseri noktaladı.

Kaynak : PHA