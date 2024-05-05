Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adreste kurusıkı tabanca ile av tüfeği ile çok sayıda fişek olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 146 av tüfeği fişeği ve 3 çeşitli ebatlarda şarjör ele geçirildi. Silah ve ele geçirilenler muhafaza altına alınırken K.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA