Üç gün süreceği belirtilen Hayır Çarşısı, 16 Nisan Salı günü kapılarını açtı ve 18 Nisan Cuma akşamına kadar Adıyaman halkının ziyaretine açık olacak.

Müftü Yardımcısı Saylık: “Bu Çarşı Birlik ve Beraberlik Ruhunu Canlandıracak”

Kermesle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Dr. Sabahat Saylık, 6 Şubat depremlerinin Kur’an kursları üzerinde bıraktığı fiziksel hasarın telafisi için böylesi bir girişimde bulunduklarını belirtti. Saylık, Perre Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depreminin ilimize büyük etkisi olduğu gibi haliyle Kur'an kurslarımıza da büyük etkisi oldu. Bundan dolayı biz Kur’an kurslarımızı bir nebze olsun fiziksel açıdan daha iyi hale getirmek için 'Hayır Çarşısı' açtık. Fikrimizi halkımızla paylaştığımızda büyük bir destek gördük.”

Saylık, kimi vatandaşların gıda ve yöresel yemeklerle, kimilerinin de tatlı, pasta, çeyizlik eşya ve el işi ürünleriyle katkıda bulunduğunu belirtti. “Bu dayanışma bizleri hem duygulandırdı hem de motive etti” diyen Saylık, destek sunan tüm Adıyamanlılara ve öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

“Hayır Çarşımız Kur’an Kurslarına Can Suyu Olacak”

Dr. Sabahat Saylık, etkinliğin yalnızca maddi destek sağlamadığını, aynı zamanda toplumsal birlik ve yardımlaşma duygusunu da yeniden canlandırdığını vurguladı. “Depremde maddi anlamda da ciddi kayıpları olan kardeşlerimiz, buna rağmen bizleri yalnız bırakmadılar. Hayır Çarşımız inşallah sadece Kur’an kurslarımıza bir can suyu olmayacak, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhumuzu da canlandıracak. Yardımlaşmanın o güzelliğini hepimizin yüreğine duyumsatacak,” dedi.

Adıyaman Halkına Davet

Müftülük yetkilileri, Mimar Sinan Parkı’nda kurulan Hayır Çarşısı’na tüm Adıyamanlıları davet etti. Etkinlik boyunca satışa sunulan ürünlerin tamamının gönüllü katkılarla temin edildiği belirtildi.

Kaynak : PHA