6 Şubat depremlerinden sonra inşa edilen kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimi yapılmasıyla birlikte konteynerlerin kaldırılmaya başlanacağına dair çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcıları ve ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Toplantıda, asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların ve kamu personelinin yaralarını sarmak adına, büyük bir görev üstlenen konteyner kentlerin kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimi yapılmasıyla birlikte kaldırılmaya başlanacağı ve bu kapsamda kamu personelinin de 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle kaldığı konteyner ve prefabrik kentlerden tahliye edilmesi ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak : PHA