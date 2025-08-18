Randevu sistemiyle çalışıyor

8 yıldır traktörüne bağlı yem kırma makinesiyle köylere giden Şevket Işık, eski bir iş geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Mesleğini çok sevdiğini ve herkese tavsiye ettiğini dile getiren Işık, telefon üzerinden randevu alarak köylere gidiyor.

“Hayat pahalılığı çiftçiliği öldürdü”

Aynı zamanda çiftçilik de yapan Işık, alım gücünün düşük olmasından dolayı yem kırma ustalığı yapmaya karar verdiğini dile getirerek, “Gübre ve yakıt fiyatları yüksek olduğu için bir şey elde edemiyoruz. Çiftçilikte verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz” dedi.

Maliyetlerin artmasıyla birlikte çiftçiliğin öldüğünü söyleyen Işık, “Buradaki köylü de hayat pahalılığından şikayetçi, huzur yok” dedi.

“Genç nüfus köylerden kaçıyor”

Işık, köylerde iş imkanı olmadığı için genç nüfusun farklı illere göç ettiğini vurgulayarak, “Köyde sadece yaşlılar kaldı. Evli veya bekar olan tüm gençler köyden kaçıyor, benim de beş oğlum var ama köyde tek başıma yaşıyorum” dedi.

