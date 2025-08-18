‘25 milyon insan için mücadele ediyoruz’



Tokur, açıklamasında yalnızca memurların değil, emekliler ve aileleriyle birlikte milyonlarca insanın insanca yaşam hakkı için mücadele verdiklerini ifade etti. “Bugün burada yalnızca kendi geleceğimiz için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın onurlu bir yaşam mücadelesi için toplandık. Bizler emeğin, alın terinin ve kamu hizmetinin temsilcileriyiz. Hak aramak, hakkımızı almak ve adalet için buradayız” dedi.



‘Teklif milyonların alın terini yok sayıyor’



Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifini hatırlatan Tokur, 2026 yılı için taban aylığa 1.000 TL ekleme ve %10+6 oranında, 2027 yılı için ise %4+4 oranında zam önerisinin kamu çalışanlarının beklentilerinden çok uzak olduğunu söyledi. Tokur, “Soruyorum sizlere: Bu oranlar mutfakta kaynayan tencerenin derdine derman olur mu? Çarşıda, pazarda, markette hızla artan fiyatlara karşı bir anlam ifade eder mi? Kiraların maaşları aştığı bir ülkede memura, emekliye nefes aldırır mı? Elbette hayır. Bu teklif milyonların alın terini yok sayan bir tekliftir. O yüzden reddediyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Harcamalar artıyor, maaşlar eriyor’



Kamu-Sen İl Başkanı, ekonomide yaşanan tabloya da dikkat çekti. Akaryakıt, vergi, zorunlu tüketim malları ve kira fiyatlarındaki artışların memur maaşlarını ezip geçtiğini vurgulayan Tokur, “Harcamalar katmer katmer artarken, maaşlar dirhem dirhem bile artmıyor. Memur ve emekli maaşları insanca yaşamaya yetmiyor. Emekliler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İlave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmazsa mağduriyet önümüzdeki iki yılda daha da derinleşecek. Yoksulluk hem çalışanın hem de emeklinin kaçınılmaz kaderi haline gelecek” dedi.



‘Adalet istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz’



Tokur, kamuda aynı işi yapan çalışanlar arasında statü farklılıklarından kaynaklanan ücret uçurumlarına da değinerek, “Getirilen bu teklif bu adaletsizliği gidermiyor. Biz adalet istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz. Ormancısından öğretmenine, sağlık çalışanından enerji personeline kadar tüm kamu emekçilerinin kaygısız, huzurlu ve güvenli bir çalışma hayatı talep ediyoruz” diye konuştu.



‘Gerçekçi teklif sunulmalı’



Kamu-Sen’in taleplerini dile getiren Tokur, 2026 yılı için %88,6, 2027 yılı için ise %45,2 oranında zam istediklerini belirtti. Ayrıca kira yardımı, eş–çocuk yardımı, ısınma, ulaşım ve yemek desteği gibi sosyal hakların güçlendirilmesini, vergi adaletsizliğinin giderilmesini ve emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini söyledi.



Tokur, “Maaşlar hayali tahminlere göre değil; markette, pazarda, kirada yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir. Kamu işvereni yeni, gerçekçi ve kabul edilebilir bir teklif sunmak zorundadır. Aksi halde milyonlarca kamu çalışanı ve emekli geçim acziyetine düşecektir” dedi.



‘Bu sadece memurun değil, milletin mücadelesidir’



Ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tokur, “Bugün hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bu sadece memurun değil, milletin mücadelesidir. Hak ettiğimiz ücreti almak için buradayız. Biz buradayız, hakkımızı almakta kararlıyız. Mücadelemiz ortak mücadeledir. Kazandığımız her hak hepimizin ortak zaferi olacaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA