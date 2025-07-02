Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı birçok köyde vatandaşlar iki aydır susuzlukla mücadele ediyor. Bayramdan bu yana içme suyu sıkıntısı yaşayan yaklaşık 16 köyde, musluklardan tek damla su akmıyor.

Damüstü, Çamlıca, Yeşilkaya, Akçakent, Yeşiltepe, Doğantepe, Dardoğan, Hamzalar, Yenikuşak, Dikenli, Güdülge, Bayramlar ve çevresindeki diğer köylerde yaşayan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını taşıma suyla gidermeye çalışıyor.

Köylüler, özellikle yaz mevsiminin en sıcak günlerinde susuz kalmanın yaşamı dayanılmaz hale getirdiğini belirterek tepkilerini dile getiriyor.

Vatandaşlar “İki aydır sular kesik. Çocuklarımız, yaşlılarımız var. Hayvanlara dahi su veremiyoruz. Taşıma suyla nereye kadar? Bu mağduriyetin bitmesini istiyoruz” diyen vatandaşlar, yetkililerin soruna acil müdahale etmesini istiyor.

Vatandaşlar, ilgili kurumların harekete geçerek mağduriyetin giderilmesini ve köylerine yeniden düzenli su verilmesini talep ediliyor.

Kaynak : PHA