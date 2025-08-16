Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta iki iş yerinin açılışına katılmak, deprem konutları şantiye alanlarını incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak için geçen hafta geldiği Adıyaman’da depremzede Meşen ailesini de yeni evlerinde ziyaret etmişti. Bakan Kurum, misafirlikten ayrılırken tesadüfen denk geldiği Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğün evindeki eğlencesine katıldığına dair görüntüleri, “O zorlu günlerden bu günlere” notuyla paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüde, sağlık çalışanı genç çift ile sohbet eden Bakan Kurum’un, çifti kırmayarak yanlarına gittiği ve sevinçlerine ortak olduğu görüldü.

Görüntülerde, Bakan Kurum’un düğün coşkusuna ortak olduğu ve bu durumun mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığı anlar da yer alıyor.

