Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle karayollarında hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.

Bazı yaya geçitleri kaldırılacak

Meskun mahal dışında standartlara uygun olmayan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak, şehirlerarası karayollarındaki meskun levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek.

Trafik işaretleri azaltılacak

Trafik işaretleri ise "mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok" ilkesiyle standardize edilerek, yol kullanıcıları açısından daha kullanılabilir hale getirilecek.

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

