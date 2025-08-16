Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi, siyaset arenasında geniş yankı uyandırmaya devam ederken, rozeti takıldıktan sonra bir programa konuk olan Çerçioğlu ilk kez konuştu.

“Siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapabilmenin artık imkansız olduğunu açıklayan Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” dedi.

“Kız kardeşleri gibi görüp sıcak davrandılar”

AK Parti’ye geçtikten sonra sıcak karşılandığını vurgulayan Çerçioğlu, “Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarını görmüşler gibi sıcak davrandılar” ifadelerini kullandı.

“Bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar’ın Özlem başkanıyım”

Çerçioğlu, “Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım” diyerek, “Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar’ın Özlem başkanıyım” açıklamasında bulundu.

