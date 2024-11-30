Kış Koşullarına Karşı Alınacak Tedbirler Görüşüldü

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kış mevsiminde oluşabilecek sis, kar, yağmur, tipi, fırtına ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler ile yapılan hazırlık çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca, bu tür hava koşullarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak, trafik güvenliğinin artırılması için gerekli önlemler üzerinde duruldu.

Koordinasyon ve Eylem Planı

Toplantıda, karayolu trafiğini etkileyecek olumsuz hava koşullarında yapılacak faaliyetler ve trafik tedbirleri için bir eylem planı oluşturulması gerektiği ifade edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması adına tüm ilgili kurumların koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara Uyarı

Toplantıda, vatandaşlara kış mevsimi öncesinde araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Valilik, vatandaşlardan bu kurallara azami ölçüde riayet etmelerini ve hassasiyet göstermelerini önemle rica etti.

Kaynak : PHA