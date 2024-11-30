"Hemşehrilerimizin Yuvalarına Kavuşması İçin Çalışıyoruz"

Milletvekili Kurt, Adıyaman'da yapılacak 5. kura töreniyle 6.912 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’da kalıcı ve güvenli deprem konutlarımızın 5’inci kura törenini 30 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin bir an önce yuvalarına kavuşmaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu kura ile afet konutları arasında en fazla teslimatı Adıyaman’da yapmış olacağız."

24.625 Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da, 5. kura töreniyle birlikte toplamda 24.625 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Sürecin hızla tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

"Bu önemli çalışmada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve sahada çalışan tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Adıyaman’a Öncü Rol

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Adıyaman, teslim edilen konut sayısıyla öncü bir rol üstleniyor. Gerçekleştirilecek kura töreniyle, hemşehrilerin kalıcı ve güvenli yuvalarına bir adım daha yaklaştığı ifade ediliyor. Projelerin, bölgenin toparlanması ve geleceğe umutla bakması adına kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak : PHA