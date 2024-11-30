Gönüllü Gençlerden Proje ve Tecrübe Paylaşımı

Adıyaman’da yürüttükleri faaliyetler ve edindikleri deneyimler hakkında Vali Varol’a bilgi veren gönüllü gençler, Adıyaman’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören ve aralarında yabancı öğrencilerin de bulunduğu proje ekibi, ilde gerçekleştirecekleri sosyal etkinlikler hakkında detaylar paylaştı.

Vali Varol’dan Teşekkür ve Takdir

Vali Varol, gönüllü gençleri misafir ederek yaptıkları çalışmaları dinledikten sonra projeyle ilgili memnuniyetini şu sözlerle ifade etti:

"Gençlerimizin farklı bölgelerde gönüllere dokunması, kültürel değerlerin karşılıklı paylaşılması ve aidiyet duygularının geliştirilmesi açısından Damla Projesi önemli bir adım. Gençlerimiz, hem ilimizin hem de ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıyarak anlamlı bir sorumluluk örneği sergiliyorlar. Bu değerli projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Proje Kapsamında Yapılacak Etkinlikler

Adıyaman’a gelen gönüllü gençler, proje çerçevesinde şu etkinlikleri gerçekleştirecek:

Konteyner kentlerde sosyal destek çalışmaları,

Gündüz Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sevgi Evi ve Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretleri,

Köy okullarına yönelik etkinlikler,

Şehitlik ve manevi büyüklerin kabirlerine ziyaretler,

İlkokul çocuklarıyla çeşitli aktiviteler.

Projenin, hem gönüllü gençlerin kişisel gelişimine hem de Adıyaman’da yaşayan farklı kesimlere dokunarak toplumsal fayda sağlaması hedefleniyor.

Kaynak : PHA