Toplantı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile birim müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, il genelinde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları, altyapı projeleri, mevcut yatırım durumu, devam eden çalışmalar ve geleceğe dair planlamalar değerlendirildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi'nin, kırsal kesime yönelik hizmet anlayışını vatandaş odaklı ve ihtiyaçlara göre şekillendirdiğini vurgulayan yetkililer, yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal hizmetlerde daha yüksek standartlara ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PHA