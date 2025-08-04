Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada; iklim değişikliğinden kaçak su kullanımına, anız yangınlarından İsrail’in Gazze ve Suriye’ye yönelik saldırılarına, PKK’nın silah bırakmasından Suriye barış sürecine kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Kaçak su kullanmak, başkasının hakkını çalmaktır"

Konuşmasına Kahta’daki sıcak havalar ve su sorunu ile başlayan Başkan Hallaç, iklim değişikliğinin artık Kahta’yı da ciddi biçimde etkilediğini belirterek, hem su israfına hem de kaçak su bağlantılarına dikkat çekti. Hallaç, “Kahta’da kaçak su kullanımı yüzünden bazı mahallelerimiz su sorunları yaşayabiliyor. Bu sadece hukuka değil, vicdana da sığmaz” ifadelerini kullandı.

"Anız yakma, geleceğini yakma!"

Kahta’da tarım alanlarında anız yakılmasının hâlâ yaygın olduğunu belirten Hallaç, bunun sadece toprağa değil tabiata, canlılara ve insan sağlığına da zarar verdiğini vurguladı.

“Anız yangınları, orman yangınlarını da tetikliyor. Bu bir tarım alışkanlığı değil, tabiata karşı bir suçtur” diyerek çiftçilere çağrıda bulundu.

İsrail’e Sert Tepki: "Nazi zulmünü bile geride bıraktı"

Konuşmasının en sert bölümlerinden biri Gazze’de yaşanan dram ve İsrail’e yönelik eleştirilerdi.

Başkan Hallaç, İsrail’in Gazze’de uyguladığı aç bırakma politikasını, "savaş suçu değil, yavaşlatılmış bir soykırım" olarak niteledi.

“Siyonist İsrail, sadece bombalarla değil, açlıkla, susuzlukla çocukları öldürüyor. Gazze’de insanlar bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaç bırakılıyor. Bu çağdaş vahşet, Nazi zulmünü bile geride bırakmıştır.”

“Siyonist İsrail insanlığın yüz karasıdır. Zulümle abat olan, elbet bir gün berbat olacaktır.”

"PKK silah bıraktı, Türkiye kazandı"

Türkiye’deki en önemli gelişmelerden biri olan PKK’nın silah bırakması da Başkan Hallaç’ın gündemindeydi.

Bu gelişmenin sadece bir güvenlik başarısı değil, milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen iradeli mücadelenin sonucu olduğunu vurguladı:

“Artık bu topraklarda terörün değil, huzurun, kardeşliğin ve bayrağımızın gölgesi hâkimdir. Bu bir son değil; terörsüz, huzurlu ve güçlü Türkiye’nin yeni başlangıcıdır.”

Gençleri terörün karanlığından uzak tutmanın sadece devletin değil, belediyelerin de sorumluluğunda olduğunu belirten Hallaç, sosyal ve kültürel projelere ağırlık verileceğini ifade etti.

"Suriye'nin birliği, Türkiye'nin güvenliğidir"

Suriye’de yıllardır süren iç savaşın hem Türkiye’yi hem bölgeyi derinden etkilediğini söyleyen Başkan Hallaç, barış ve istikrarın yeniden inşasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ancak son günlerde İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını da sert dille eleştirdi:

“Bu saldırılar sadece bir ülkenin egemenliğine değil, Ortadoğu’daki tüm barış umutlarına yönelmiş açık bir tehdittir.

Siyonist İsrail, Suriye’ye saldırarak bölgesel savaş riskini körüklüyor. Bu saldırganlığı en sert şekilde lanetliyor, uluslararası kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz.”

Kaynak : PHA