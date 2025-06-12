Kentin farklı noktalarında meydana gelen kazalar, sürücülerin trafik kurallarına yeterince uymamasının ve dikkatsizliğin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazaların önlenmesi adına Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini yayınladı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, ani manevralar, dikkatsiz yaya geçişleri, hız ihlalleri ve kontrolsüz dönüşler gibi unsurların kazalara davetiye çıkardığı net biçimde görülürken, polisler, bu tarz olayların önlenmesi için trafik kurallarına eksiksiz uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Trafik güvenliği uzmanları, vatandaşlara araç kullanırken dikkatli olmaları, hız limitlerine riayet etmeleri ve emniyet kemeri kullanımını ihmal etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak : PHA