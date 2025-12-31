Adıyaman'da etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Merkeze bağlı Zey Köyü'nde, 02 AFC 462 plakalı araç, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak köprüden uçma tehlikesi geçirdi. Aracın ön kısmı köprüde askıda kaldı.
Olayın ardından çevredeki köylüler durumu fark ederek yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine bağlı greyderin de desteğiyle araç, bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
