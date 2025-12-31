Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 2026 yılına ilişkin temennilerini paylaştı.

Emine Erdoğan, mesajında, 'Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, mesajına mazlum coğrafyalara da atıfta bulunarak, 'Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hâkim olduğu bir 2026'da buluşmak dileğiyle' sözleriyle devam etti.

Cumhurbaşkanı eşinin yeni yıl mesajında, ulusal birlik ve dayanışmanın yanı sıra, evrensel barış ve refah temennilerine de yer verilmesi dikkati çekti.

Kaynak : PERRE